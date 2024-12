Calciomercato Milan – Theo, Leao e la voglia di Mendes: parla Longari

"In casa Milan tiene banco la questione legata a Theo Hernandez". Così scrive Gianluigi Longari, direttore di Sportitalia ed esperto di calciomercato. Nel suo editoriale un piccolo spazio anche per il Milan, specialmente per il francese e anche per Rafael Leao. "Inevitabile che la sua situazione sia da tenere monitorata, specie da parte dei top club in giro per l’Europa che andranno a manifestare interesse nei confronti di un giocatore che da troppo tempo non mostra le sue qualità in rossonero".