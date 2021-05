Calciomercato Milan – Theo Hernandez, il club pensa al rinnovo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez vuole restare in rossonero. Possibile prolungamento al termine della stagione

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma anche sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino sinistro piace a tante squadre, soprattutto all'estero, ma la sua volontà è quella di restare al Milan. Il francese sta benissimo in rossonero e non è escluso infatti che ci possa essere un rinnovo del contratto al termine della stagione, in scadenza nel 2024. Il Milan intanto ha una nuova idea per la difesa.