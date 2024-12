Calciomercato Milan – Theo Hernandez via a gennaio? Possibile se …

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato di gennaio. A lanciare l'indiscrezione è stato il collega Marco Conterio, giornalista di 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riferito, infatti, il club rossonero avrebbe proposto al francese un rinnovo da 5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Il messaggio all'entourage sarebbe però molto chiaro. In caso di arrivo di offerta importante, infatti, il transalpino non sarebbe da considerarsi incedibile.