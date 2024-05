CALCIOMERCATO MILAN

Tanto per Theo Hernández quanto per Mike Maignan, ha evidenziato la 'rosea', il Milan parte da una valutazione di calciomercato di 100 milioni di euro. Poi, però, come in ogni caso, molto dipenderà da che offerta arriverà, da quando arriverà e, in particolar modo, dalla volontà dei calciatori di accettarla o meno.

Sarà fondamentale anche la scelta dell'allenatore rossonero — In questo senso, in casa Milan, la scelta dell'allenatore sarà fondamentale. I campioni, infatti, per decidere se restare o meno in un club, guardano anche questo. LEGGI ANCHE: Nuovo allenatore, il Milan chiama De Zerbi: due ostacoli da superare >>>

