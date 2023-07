Calciomercato Milan – Come vice Theo Hernandez spunta l’ipotesi Gallo

Il Milan , dopo i cinque acquisti ufficiali, sembra non volersi fermare, anche perché ci sarebbero ancora alcuni reparti da rinforzare in vista dell'inizio di stagione. Tra questi spicca senza dubbio la corsia mancina, dove al momento a dare garanzie ci sarebbe il solo Theo Hernandez . Fodé Ballo-Touré sembra infatti essere vicino alla cessione e il club rossonero non vorrebbe farsi trovare impreparato.

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com' l'ultima idea del Milan su quella corsia sarebbe Antonino Gallo del Lecce. L'esterno dei salentini, chiaramente, verrebbe ritenuto come riserva pura di Theo Hernandez, ma abbastanza affidabile da poterlo utilizzare nel momento del bisogno. Anche perché sembra inverosimile che Alex Jimenez, in arrivo in queste ore, possa stabilizzarsi in prima squadra. LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills di Alex Jimenez >>>