Calciomercato Milan – Theo va via? Spunta il nome di un possibile sostituto

Nonostante il calciomercato in Italia sia ormai concluso, le squadre si muovono già per i prossimi colpi. Dopo i fatti di Lazio-Milan che hanno visto Theo Hernandez e Rafael Leao stare lontani dalla squadra durante il cooling break, si parla di rottura tra le parti. In un ipotetica situazione di separazione tra Theo Hernandez e il Milan, i rossoneri dovrebbero correre ai ripari. Ovviamente non c'è nulla di certo o di già chiuso ma il Milan non si trova in una situazione florea. I rossoneri stanno attraversando un momento difficile a livelli di risultati e pare anche di rapporti di alcuni giocatori con l'allenatore. In questo momento il Milan e il terzino francese sono a colloquio per un rinnovo del contratto. Theo scadrà nel giugno 2026, ma la società rossonera vorrebbe blindare in anticipo il suo gioiellino.