CALCIOMERCATO MILAN

Theo Hernández via dal Milan nel prossimo calciomercato estivo? Il 'Corriere dello Sport' ipotizza questo scenario per il francese

Theo Hernández via dal Milan nel prossimo calciomercato estivo? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato (anche) questo scenario per il terzino sinistro francese, classe 1997. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dicendo, in primis, che Theo - assente per una contusione al piede da Milan-Sassuolo di Coppa Italia - tornerà a disposizione di Paulo Fonseca per Atalanta-Milan di domani e indosserà nuovamente la fascia di capitano del Milan.