Theo Hernández resta un candidato per il Bayern Monaco qualora Alphonso Davies dovesse lasciare il club alla fine della stagione, come precedentemente rivelato e ora confermato. L'estate scorsa, il Bayern, sotto Max Eberl, aveva avanzato le trattative con il terzino sinistro 27enne. Il trasferimento alla fine è saltato perché il club ha deciso di far entrare Davies nell'ultimo anno del suo contratto. Theo Hernández, anche lui nella lista del Manchester United".