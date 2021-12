Calciomercato Milan – Theo, Bennacer, Leao: ora sotto con i rinnovi

Il Milan vuole blindare al più presto Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao. Il punto sui rinnovo di contratto dei tre calciatori

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, tra le priorità del Milan in questa sessione invernale di calciomercato , ci siano anche i rinnovi di contratto dei punti di forza della formazione di mister Stefano Pioli . In particolare, di Theo Hernández , Ismaël Bennacer e Rafael Leao .

Per Theo e Leao il Milan è disposto ad offrire 4 milioni di euro netti a stagione; per Bennacer il club è giunto a 3,2. La speranza della società rossonera, ha evidenziato il quotidiano torinese, era quella di risolvere queste tre situazioni entro la fine del 2021. Ma ci vorranno altri incontri e qualche dettaglio da sistemare prima della triplice fumata bianca. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>