Dall’Inghilterra: “Milan su Scamacca: cifre e dettagli dell’affare”

Gianluca Scamacca torna nel mirino del Milan per la prossima stagione. I rossoneri cercano un centravanti per il presente e per il futuro

Daniele Triolo

Gianluca Scamacca torna ad essere un obiettivo del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il tabloid britannico 'The Sun', spiegando come sia molto probabile che, al termine di questa stagione, l'attaccante italiano, classe 1999, lasci il West Ham.

Calciomercato Milan, Scamacca nuovamente nel mirino — Gli 'Hammers' sono impegnati nella lotta per evitare la retrocessione in Championship ma, comunque vada a finire quest'annata, sembrano intenzionati a non voler puntare più su Scamacca. Giunto in Inghilterra con tante aspettative e pagato ben 36 milioni di euro (più 6 di bonus ...) al Sassuolo nell'estate 2022, il centravanti romano non è riuscito ad imporsi con i londinesi.

Scamacca, finora, ha segnato 8 gol in 27 partite totali disputate con il West Ham tra Premier League, Conference League, F.A. Cup e Coppa di Lega. Numericamente, un rendimento più che sufficiente, anche in relazione ai minuti totali (1.342) trascorsi sul terreno di gioco. Proprio perché non è un titolare fisso della compagine di David Moyes, però, il numero 7 può far ritorno in Serie A. Per accasarsi al Milan, società che lo segue ormai da qualche anno.

Via Ibra e Origi, dentro l'italiano: possibile un prestito con diritto — 'The Sun' ha spiegato come il Diavolo, visto il possibile addio di Zlatan Ibrahimović e la probabile partenza del flop Divock Origi, stia cercando un rinforzo importante in attacco. Scamacca sarebbe il profilo perfetto per il Milan di Stefano Pioli nel calciomercato estivo.

Con costi e formula dell'operazione più che allettante! Si parla, infatti, della possibilità di portare Scamacca al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. A queste condizioni, un'operazione da chiudere piuttosto in fretta: d'altronde, è pur sempre un centravanti forte, di prospettiva, nel giro della Nazionale Italiana. Mercato, pazza idea Milan in attacco >>>