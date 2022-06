Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Lille, comunicazione a Botman”

Nuovo capitolo della vicenda Sven Botman , che, in questo calciomercato estivo, è conteso da Milan e Newcastle United . Gli aggiornamenti sulla questione li fornisce il collega Scott Wilson , caporedattore sportivo del 'The Northern Echo', quotidiano britannico e specializzato proprio nelle storie sulle 'Magpies', oltre che su Middlesbrough e Sunderland.

Secondo Wilson, il Lille avrebbe comunicato a Botman che non lo cederà al Milan a meno che i rossoneri non aumentino l'offerta presentata finora, ovvero 30 milioni di euro bonus inclusi , fino a quanto desiderato dal club francese. Vale a dire, i 40 milioni di euro ( 30 + bonus ) invece offerti dal Newcastle, società di proprietà del ricco fondo arabo PIF .

Il Lille avrebbe quindi informato Botman che non lo lascerà andare al Milan a meno che il Diavolo non pareggerà tale proposta. Il Milan, al giocatore, può offrire la vetrina della Champions League; il Newcastle, invece, propone al centrale olandese, classe 2000, un progetto importante per essere competitivi in Premier League sin da subito.