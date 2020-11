Calciomercato Milan – Thauvin: “Vorrei vincere un trofeo” / News

Calciomercato Milan, parla Thauvin

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il nome di Florian Thauvin è da tempo accostato al Milan. L’esterno francese andrà in scadenza di contratto nel 2021, condizione che lo rende particolarmente appetibile. Nel frattempo il giocatore, attraverso i canali ufficiali del Marsiglia, ha rilasciato un’intervista per celebrare le 200 presenze con il club transalpino. Ecco le dichiarazioni: “Questo traguardo per me è motivo di orgoglio. È la mia ottava stagione all’OM, un club che mi sta molto a cuore, come tutti sanno. Sono molto contento di aver giocato tutte queste partite col Marsiglia e di aver fatto anche tanti gol. Spero di continuare così. Per me è fondamentale essere decisivo per la squadra. Ora mi piacerebbe vincere un trofeo, sarebbe molto importante per me“. Accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz? Le ultime >>>