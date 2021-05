Calciomercato Milan – Thauvin, ufficiale il suo passaggio al Tigres

Le ultime sul calciomercato del Milan: la notizia, nell'aria dal qualche ora, è diventata ufficiale: Florian Thauvin è un nuovo giocatore del Tigres

Ormai non ci sono più dubbi. Florian Thauvin è un nuovo calciatore del Tigres. Il francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia a giugno, si traferirà in Messico a partire dalla prossima estate. Scelta sorprendente da un certo punto di vista, visto che Thauvin era seguito da diverse squadre tra cui il Milan. Secondo però quanto scrive La Provence, il club rossonero non ha mai presentato un'offerta ufficiale al giocatore. Una proposta concreta è arrivata dal Crystal Palace, ma Thauvin l'ha rifiutata. Intanto Lucas Vazquez si avvicina al Milan: ecco la nostra esclusiva.