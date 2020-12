Calciomercato Milan – Thauvin subito se parte Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un inizio di stagione non entusiasmante per Samu Castillejo, che però sta rimediando con ottime prestazioni nelle ultime uscite, condite anche da diversi gol. Nonostante questo, il Milan sta pensando ancora di poterlo sostituire a gennaio per fare il definitivo salto di qualità anche sulla fascia destra. La richiesta rossonera è di 13 milioni, una cifra assolutamente ragionevole e che potrebbe essere pagata da uno dei club interessati, soprattutto in Spagna.

Il futuro dello spagnolo classe 1995, in realtà, dipende da Florian Thauvin. Il francese è il vero obiettivo del Milan ed è in scadenza di contratto con il Marsiglia. I rossoneri sono intenzionati a prenderlo a zero a fine stagione, quando la cessione di Castillejo diventerebbe più probabile. Se il club francese dovesse abbassare le pretese per il classe 1993 rispetto ai 32 milioni attuali, allora il Milan potrebbe pensare di fare immediatamente l’operazione, altrimenti tutto sarà rinviato a gennaio.

LEGGI LE PAROLE DI DI PIOLI >>>