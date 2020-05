Calciomercato Milan – Thauvin, ritorno di fiamma rossonero: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Le10sport.com’, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra il Milan e Florian Thauvin. L’attaccante francese piace da tempo ai rossoneri che sono alla ricerca di giocatori offensivi da inserire in rosa. Thauvin ha un contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2021, ma ancora nessun incontro è stato programmato per discutere di un eventuale rinnovo. Una situazione favorevole dunque, ma attenzione al Nizza, altro club interessato ad acquistarlo.

