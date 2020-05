Calciomercato Milan – Le Fee, ecco chi è il nuovo obiettivo rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il Milan sarebbe interessato a Enzo Le Fee, giovane talento del Lorient. Attenzione però anche al Napoli, altra squadra che avrebbe messo nel mirino il giocatore. Un nome semi-sconosciuto che però viene conteso da due tra le migliori squadre italiane. Proviamo a scoprire il perché.

Le Fee ha giocato quest’anno con il Lorient, squadra di Ligue 2, contribuendo attivamente alla promozione dei suoi in Ligue 1. Il classe 2000 è un centrocampista che ama giocare principalmente come regista basso davanti alla difesa, ma che all’occorrenza può anche fare la mezzala. La sua stazza fisica non è di certo imponente (170 centimetri), ma questo ‘difetto’ viene colmato dalle sue qualità tecniche che prevedono visione di gioco, coordinazione e agilità. Un giocatore che, oltre ad aver fatto vedere cose più che interessanti, rientra a pieno nel progetto giovane voluto da Ivan Gazidis.

Come ogni giovane talento deve ovviamente migliorare in alcuni aspetti, in primis l’essere decisivo negli ultimi metri. In 26 partite, infatti, Le Fee ha collezionato soltanto 2 assist e nessun gol. A dispetto dei numeri, però, il Lorient lo considera una stella e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2023. Nonostante ciò il club francese ha fissato il prezzo per il centrocampista: vuole 10-15 milioni per ragionare su una sua partenza. Geoffrey Moncada ha messo gli occhi su di lui, si attendono mosse in futuro.

