Calciomercato Milan – Thauvin piace, ma per giugno: il punto | News

Calciomercato Milan: Thauvin pista sempre ‘viva’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, resta un obiettivo di mercato concreto per il Milan. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Il funambolo transalpino, però, interessa al club rossonero per l’estate, quindi a partire dalla stagione 2021-2022, quando sarà libero a parametro zero dal club della Costa Azzurra, e non per questa sessione invernale di trattative. Intanto, l’OM ha dato un ‘aut aut‘ ai suoi giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: o accettano ora il rinnovo, o dovranno trovarsi un’altra squadra.

E, in questo senso, Thauvin una scelta già l’ha fatta. Vuole una nuova avventura all’estero dopo quella, finita male, in Premier League con il Newcastle United. Milan avvisato e vigile: pronto ad un nuovo colpo in entrata. Mandzukic è già in forma e punta il derby. Vai alla news >>>