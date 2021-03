Calciomercato Milan – Thauvin parla del suo futuro | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Thauvin

Florian Thauvin, calciatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa. Il fantastico, accostato al Milan, ha parlato del suo futuro, visto il contratto in scadenza con il club francese. Ecco cosa ha detto.

"Rinnovo? È una stagione difficile per me, anche per questo. Lo immaginavo: ci poniamo tante domande quando non siamo al 100%, non è facile. Non ho idea di cosa succederà in futuro: ho sempre avuto un ottimo rapporto con Pablo Longoria e vedremo cosa accadrà. Con il nuovo assetto dirigenziale, si è tutto rimescolato. E allora perché no?".