Calciomercato Milan – Thauvin, ecco quanto vale il giocatore del Marsiglia

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è sempre alla ricerca dei profili giusti per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Sono molti i nomi accostati al club rossonero, uno di questi risponde al nome di Florian Thauvin, attaccante esterno del Marsiglia. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021, ma ancora non c’è stato nessun contatto tra le parti in ottica rinnovo. Per questo motivo la cessione sembra la soluzione più probabile, con il Diavolo che rimane alla finestra. La sua valutazione? Secondo quanto riferisce ‘France Football’, Thauvin viene valutato circa 27 milioni di euro.

