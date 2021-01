Calciomercato Milan – Thauvin e Otávio, obiettivi per l’estate | News

Calciomercato Milan: si seguono Thauvin e Otávio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin e Otávio Monteiro, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sono obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Sia Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell'Olympique Marsiglia, sia Otávio, classe 1995, trequartista del Porto, potrebbero, dunque, arrivare a parametro zero in rossonero in estate.