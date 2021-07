Calciomercato Milan – Tete dello Shakhtar Donetsk se parte Castillejo

Tete accostato al Milan per il ruolo di esterno destro: il suo arrivo è legato alla partenza di Samu Castillejo in questo calciomercato

Il Milan valuta un nuovo nome per il ruolo di esterno destro in questa sessione di calciomercato: parliamo di Tete dello Shakhtar Donetsk. A riportare l'indiscrezione è Radio Rossonera, la quale sottolinea come l'affare sia legato alla partenza di Samu Castillejo. Lo spagnolo ha mercato prevalentemente in Spagna e potrebbe salutare il club di via Aldo Rossi qualora venisse presentata una buona offerta.