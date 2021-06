Calciomercato Milan – Testa a testa con la Juventus per Kaio Jorge | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport Kaio Jorge è nel mirino del club rossonero. E' sfida alla Juventus

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Kaio Jorge . L'attaccante del Santos è considerato uno dei talenti più promettenti del Brasile. Il Milan è molto interessato al classe 2002, ma attenzione anche alla concorrenza della Juventus . Il Santos potrebbe già cederlo in questa sessione di calciomercato, anchè perchè il brasiliano il 31 dicembre andrà in scadenza di contratto.

Negli ultimi giorni sembrano esserci intensificati i contatti tra la la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore, ma la concorrenza de Milan resta forte. Il problema della Juventus è che Kaio Jorge è extracomunitario e che il club bianconero ha a disposizione un solo posto libero per giocatori non europei. Maldini e Massara potrebbero dunque approfittarne, accelerando la chiusura dell'operazione.

In ogni caso tante squadre seguono Kaio Jorge, non solo Milan e Juventus. L'attaccante può giocare sia come prima punta sia giostrare accanto a un altro attaccante. Nel Brasile Under 17 Campione del Mondo era il terminale fondamentale (5 gol) nel 4-2-3-1, ma i suoi movimenti erano preziosi per aprire gli spazi agli attaccanti esterni. Stiamo parlando di un predestinato, che può diventare un crack del calcio mondiale: Milan e Juventus lo seguono con grande attenzione. La sfida è aperta Intanto è vicina la permanenza di Tonali. Le ultime.