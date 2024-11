Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Lione potrebbe svendere alcuni dei suoi calciatori e anche il Milan potrebbe approfittarne. Come noto, infatti, le difficoltà finanziarie avrebbero spinto il club transalpino ad essere retrocesso preventivamente. Non solo, perché è anche stato imposto lo stop alle trattative. E lo stesso presidente John Textor ha annunciato la possibile dipartita di almeno 5/6 giocatori a gennaio. Questo per sfoltire la rosa al massimo e rientrare a livello economico nei paletti imposti anche a livello di ingaggi e quant'altro.

Calciomercato Milan - Il Lione svende: il nuovo obiettivo è Tessmann. E quell'intreccio con l'Inter ...

A questo proposito negli ultimi giorni si è parlato del possibile tentativo del Milan per Rayan Cherki, già seguito in passato, anche se non è l'unico ad essere finito nel mirino del club rossonero. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', infatti, il Diavolo avrebbe messo gli occhi anche su Tanner Tessmann, compagno di Nazionale di Yunus Musah e Christian Pulisic. Il ragazzo era già stato seguito dall'Inter e della Fiorentina, senza successo. In vista delle prossime sessioni di calciomercato è un nome da tenere in considerazione, insieme a Samuele Ricci e Reda Belahyane.