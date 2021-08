Calciomercato Milan – Tesserato il giovane Nsiala-Makengo: i dettagli

Non solo colpi per l'immediato, il Milan continua il lavoro sui giovani talenti. Tesserato il classe 2004 Clinton Nsiala-Makengo

Non solo colpi per l'immediato, il Milan continua il lavoro sui giovani talenti. Tesserato il classe 2004 Clinton Nsiala-Makengo. Si tratta di un difensore centrale - all’occorrenza mediano -, svincolatosi dal Nantes, club nel quale è cresciuto. Il club di Via Aldo Rossi ha depositato il suo contratto presso la Lega Serie A.