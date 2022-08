Calciomercato Milan – Quanto possono ancora spendere Maldini e Massara?

Chiuso il colpo Malick Thiaw , la priorità delle ultime ore di calciomercato del Milan sarà quella di cercare un colpo per il centrocampo che possa conciliare le necessità tecniche e quelle finanziarie . Com'è ormai evidente, quest'estate il management patrimoniale del club rossonero ha deciso di porre un freno alle cifre messe a disposizione a Maldini e Massara ; in risposta a ciò, l'area tecnica milanista ha delineato un piano ben preciso: in virtù della già buona ossatura, i dirigenti hanno infatti deciso di dirottare la maggior parte del budget su di un colpo che potesse realmente spostare gli equilibri , presenti e futuri. Ovviamente ci stiamo riferendo all'acquisizione di Charles De Ketelaere , talento classe 2001, pagato, tra parte fissa e variabile, circa 36 milioni di euro .

Oltre che per l'ex Brugge, nelle scorse settimane Maldini e Massara hanno attinto dalle casse del club circa 7,2 milioni di euro. Questi soldi, sono stati utilizzati per i riscatti di Junior Messias e Alessandro Florenzi. Come sottolineato dai colleghi di Sky durante il corso della settimana, al netto delle operazioni sopracitate, il budget mercato ancora disponibile per il Milan ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. In sostanza, i plenipotenziari rossoneri avrebbero dovuto far quadrare nei limiti di questa cifra i costi relativi agli acquisti di difensore centrale e centrocampista; acquistato Thiaw per una cifra presumibilmente definita tra i 5 e i 6 milioni di euro, il tesoretto rimasto per l'operazione per la mediana sarebbe dovuto essere di circa 4/5 milioni.