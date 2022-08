Mercato Milan – Sugoni: “Budget di 10 milioni per centrocampista e non solo”

Il calciomercato volge al termine, con il Milan che sta lavorando incessantemente per colmare le lacune della rosa attuale. Come noto i rossoneri cercano un difensore per sostituire Alessio Romagnoli e un centrocampista con qualità simili a quelle di Franck Kessiè. Ci sono alcune trattative in corso, tra qui quelle per Japhet Tanganga del Tottenham e Jean Onana del Bordeaux. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno chiudere queste operazioni con un budget di 10 milioni a disposizione, che comprende anche i futuri ingaggi a lordo dei giocatori. Queste le dichiarazioni di Alessandro Sugoni nel suo intervento.