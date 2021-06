Calciomercato Milan – Tesoretto importante da quattro possibili cessioni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: per finanziare gli acquisti, il Diavolo potrà anche contare sugli introiti di qualche partenza

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, soprattutto in uscita. In particolare, per la 'rosea', il club di Via Aldo Rossi potrebbe reperire un tesoretto importante per gli acquisti grazie alla cessione di qualche elemento in esubero.