Calciomercato Milan, terzino destro: c'è un favorito e un'alternativa

I tasselli che, però, mancano al Milan come detto sono quelli del terzino destro e della punta. Per il primo ruolo, secondo 'Tuttosport', Guéla Doué dello Strasburgo , ma i francesi chiedono 30 milioni di euro contro i 22-23 prospettati dal Milan. Difficile anche l'alternativa, Wilfried Singo del Monaco , anche lui valutato 30 .

Doué o Singo dietro? In attacco non soltanto Vlahović

L'attaccante arriverà invece nella seconda metà di agosto e Dušan Vlahović, in uscita dalla Juventus, resta un nome da tenere monitorato (sempre che costi non più di 15 milioni di euro e accetti uno stipendio non superiore ai 6). Il serbo è un'opzione, non l'unica.