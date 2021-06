Calciomercato Milan – Terzini, i rossoneri puntano Dalot e Firpo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot e Júnior Firpo nel mirino del Diavolo come alternative ai titolari. L'idea rossonera

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , ha bisogno di reperire due terzini. Uno a destra, che possa fare il vice di Davide Calabria . Uno a sinistra, che possa dare il cambio di tanto in tanto a Theo Hernández . Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, i rossoneri avrebbero già individuato i nomi giusti.

Per la fascia destra, l'obiettivo del Diavolo è quello di trattenere Diogo Dalot, classe 1999, tornato al Manchester United per fine prestito. Il portoghese è piaciuto molto, in casa Milan e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi sta tentando di convincere i 'Red Devils' a rinnovare il prestito anche per la stagione 2021-2022. Vedremo se, stavolta, sarà inserito un diritto o magari un obbligo di riscatto nell'operazione.