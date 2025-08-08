Calciomercato Milan, Terracciano verso la Cremonese: ecco la formula

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo Warren Bondo anche Filippo Terracciano sarebbe in procinto di trasferirsi alla Cremonese. Per il terzino italiano, però, la formula dell’operazione sarebbe diversa: si tratterebbe infatti di un prestito con diritto di riscatto, a differenza di Bondo che partirà solo in prestito secco.