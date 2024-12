Già nella sessione estiva di calciomercato erano state rifiutate delle proposte per Filippo Terracciano, che però a questo punto sembra davvero destinato a salutare. Le ultime notizie in merito le ha fornite Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato, sul proprio profilo 'X' ha spiegato come sul classe 2003 ci siano due squadre di Serie A, ovvero sia Empoli e Monza. Per quanto riguarda la formula pare che la più percorribile sia quelle del prestito, probabilmente senza opzione di acquisto.