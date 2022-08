Calciomercato Milan – Terminate le visite di De Ketelaere | PM News

Sono terminate le visite mediche di Charles De Ketelaere con il Milan. Ora tappa al Centro Medico Ambrosiano di Milano per l'idoneità sportiva

Sono terminate le visite mediche di Charles De Ketelaere con il Milan presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Ora il fantasista belga, classe 2001, farà tappa al Centro Medico Ambrosiano di Milano per ottenere l'idoneità sportiva. Dopodiché, nel pomeriggio, sarà a 'Casa Milan' per la firma sul contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027.