Calciomercato Milan – Tentato lo sgambetto per Billing: ecco la sua risposta

Quello di Philip Billing è un nome che non si è mai fatto per il calciomercato invernale del Milan, ma negli ultimi minuti è emersa una notizia che avrebbe del clamoroso se fosse confermata. Come noto il centrocampista del Bournemouth è da tempo un obiettivo del Napoli di Antonio Conte. La dirigenza partenopea lo ha seguito per tanto tempo e nella giornata odierna il ragazzo è atterrato in Italia. Si prepara dunque, nelle prossime ore, a svolgere le visite mediche con gli azzurri per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società campana in prestito.