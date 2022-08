Calciomercato Milan – Conferme dall’Inghilterra: “Ziyech pista viva”

Hakim Ziyech può ancora vestire la maglia del Milan nonostante l’arrivo di Charles De Ketelaere . I rossoneri hanno impostato nelle scorse settimane un dialogo con il Chelsea sulla base di un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto . Il marocchino, come noto, vuole lasciare il club londinese e sarebbe ben contento di farlo per il Milan.

Matt Law del TheTelegraph ha assicurato che l’ex esterno dell'Ajax è in uscita dai Blues. Maldini e Massara avrebbero avuto dei contatti con il Chelsea negli ultimi giorni, proprio per sondare il terreno per un prestito. Da capire però, vista la presenza di Junior Messias ed Alexis Saelemaekers sulla fascia destra (oltre che quella di Yacine Adli, spesso provato da Pioli anche da ala), come si potrebbe trovare poi una soluzione.