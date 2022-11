Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Leeds di nuovo su De Ketelaere”

Direttamente dall'Inghilterra arrivano voci su un nuovo, possibile interesse del Leeds per il trequartista del Milan Charles De Ketelaere

Fabio Barera

Tra gli uomini che meno hanno convinto in casa Milan il più deludente rimane senza dubbio il belga Charles De Ketelaere. Acquistato in estate a fronte di un importante investimento sino a questo momento ha deluso in rossonero, al punto da essere impiegato con il contagocce.

Nella sessione estiva di calciomercato il Milan aveva dovuto fare i conti con il Leeds, squadra di Premier League, per accaparrarsi le prestazioni del giocatore. De Ketelaere aveva però preferito i rossoneri, anche per avere una maggiore visibilità, con la possibilità di mettersi in mostra in Champions League.

Milan, il Leeds ci riprova per Charles De Ketelaere — Ed è proprio il Leeds che, dato il quindicesimo posto in classifica in Premier League, starebbe pensando di tentare di convincere De Ketelaere a trasferirsi in Inghilterra per rilanciarsi.

A riferire dell'interesse del Leeds per il belga è 'HITC', che rivela come i Peacocks farebbero di tutto per avere il trequartista del Milan già a gennaio, ben consapevoli che l'operazione avverrebbe solo in prestito.

Anche secondo 'TEAMTalk', il Leeds avrebbe già preso contatti con il Diavolo, chiedendo di essere informato sulla situazione di CDK, nel caso in cui i rossoneri decidessero di fargli proseguire altrove la stagione.

Per De Ketelaere probabilmente, sarebbe un'occasione per rilanciarsi in grande stile giocando in un altro campionato top europeo.