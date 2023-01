Calciomercato Milan – Tatarusanu andrà via: opzione Torino per lui

Ciprian Tatarusanu lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo a parametro zero. Potrebbe, però, restare a giocare in Serie A. Le news

Daniele Triolo

Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno classe 1986, lascerà il Milan a parametro zero nel corso del prossimo calciomercato estivo. Il contratto del numero 1 rossonero, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, l'ex estremo difensore di Fiorentina, Nantes e Olympique Lione potrebbe restare a giocare in Serie A.

Calciomercato Milan: Tatarusanu via a zero dai rossoneri — Tatarusanu, infatti, è nel mirino del Torino di Ivan Juric per la prossima stagione. L'idea del direttore sportivo granata, Davide Vagnati, è quella di confermare il serbo Vanja Milinkovic-Savic, fratello del laziale Sergej, tra i pali del Toro. Nel caso in cui, però, non si arrivasse al rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, lo sostituirebbe con Alessio Cragno, attualmente al Monza ma di proprietà del Cagliari.

Idea del Torino come vice Milinkovic-Savic (o Cragno) — E Tatarusanu? Nelle intenzioni della dirigenza del club presieduto da Urbano Cairo, sarebbe messo sotto contratto per svolgere il ruolo di secondo. Il suo posto nel Milan, alle spalle del titolare Mike Maignan, sarà preso da Marco Sportiello, che approderà in rossonero a parametro zero dall'Atalanta dal prossimo 1° luglio. Mercato Milan, tutti i calciatori in uscita tra gennaio e giugno >>>