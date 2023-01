Calciomercato Milan – Tatarusanu può lasciare, piace alla Fiorentina

Milan, Ciprian Tatarusanu può andare alla Fiorentina

Secondo quanto riferito da TMW, però, il Milan non avrebbe mai smesso di stare sul mercato e sarebbe comunque alla ricerca di un innesto in porta. Qualora dovesse arrivare ecco che potrebbe lasciare proprio Tatarusanu, che potrebbe finire in un valzer di portieri. Con Gollini che piacerebbe al Napoli, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul romeno come vice Terracciano. Che fine hanno fatto i protagonisti della Supercoppa 2011? >>>