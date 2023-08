Calciomercato Milan – Rallentamento nella trattativa Taremi: ecco perché

Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa fra il Milan e il Porto per Mehdi Taremi avrebbe subito un piccolo rallentamento. L'affare che potrebbe chiudere la campagna acquisti dei rossoneri a 10 colpi, dunque, si sta rivelando più complicata del previsto. Il club portoghese, infatti, avrebbe cambiato idea su alcuni dettagli, come la modalità di pagamento, relativi all'offerta presentata dal Milan da 15 milioni di euro più bonus.

L'affare, al momento, non rischierebbe di saltare. Le due parti sarebbero a lavoro per accorciare le distanze createsi e convincere definitivamente il Porto a far sì che Taremi possa vestire la casacca rossonera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il Porto accetta l'offerta per Taremi >>>