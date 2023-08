Calciomercato Milan – Rossoneri a lavoro per sbloccare l’affare Taremi

Nonostante il rallentamento nella trattativa, i dirigenti del Milan sono a lavoro per sbloccare l'affare Taremi con il Porto

Nonostante il rallentamento nella trattativa, i dirigenti del Milan sono a lavoro per sbloccare l'affare Mehdi Taremi con il Porto . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, i rossoneri rimangono in attesa di una risposta dopo le modifiche riguardo alcune condizioni dell'affare da parte del club portoghese.

La trattativa continuerebbe a non essere a rischio di incredibili dietrofront e, proprio per questo, il Milan vuole provare a risolvere le ultime difficoltà emerse nel giro del minor tempo possibile. L'affare, dunque, potrebbe continuare anche durante la notte e concludersi, in un modo o nell'altro, nella giornata di domani.