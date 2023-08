Calciomercato Milan – Tempi stretti per Taremi: volontà di chiudere

M ilan e Porto , come riporta Tuttosport, avrebbero lavorato anche nel corso della notte per cercare di arrivare alla soluzione definitiva della trattativa che dovrebbe portate Mehdi Taremi a vestire la maglia rossonera. I portoghesi avrebbero risposto alla pec ufficiale del Milan con l’offerta economica da 15 milioni più 3 di bonus con un cambio delle condizioni sulle modalità di pagamento della parte fissa e una rivisitazione dei bonus . I rossoneri dovranno chiudere tutta l’operazione in giornata per avviare le pratiche relative al tesseramento di un calciatore extracomunitario che sono più lunghe rispetto a quelle di un giocatore comunitario.

Accordo con Taremi

Taremi avrebbe l'accordo con il Milan per un triennale da 3 milioni a stagione. La sua volontà sarebbe chiara ovvero quella di passare il prima possibile in rossonero. Sia il calciatore che i club non vorrebbero far saltare il banco, cercando di trovare una soluzione e chiudere positivamente la trattativa.