Calciomercato Milan – Il Diavolo ha scelto: tutto su Taremi. Il punto

Mehdi Taremi è diventato obiettivo principale del Milan in questo calciomercato estivo. Si tratta con il Porto per il centravanti iraniano

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Mehdi Taremi. Classe 1992, il centravanti iraniano del Porto è diventato l'obiettivo principale del club rossonero per rinforzare il proprio reparto avanzato. Il Diavolo insiste, con fiducia, sul giocatore in scadenza di contratto con i 'Dragões' il prossimo 30 giugno 2024. È un centravanti di quelli che segna tanto ma che, al contempo, sa servire i propri compagni o aprire spazi per i loro inserimenti.