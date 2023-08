Calciomercato Milan – Il Tottenham pensa a Taremi per il post Kane

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato il Tottenham avrebbe messo la freccia su Milan e Inter per la corsa a Mehdi Taremi

Tra i due litiganti il terzo gode. Questo proverbio, vecchio come il mondo, ha un suo riscontro anche nel calcio in molte situazioni e quella che sta riguardando il derby di mercato per l'attaccante iraniano del Porto calza a pennello.