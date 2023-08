Calciomercato – Ceccarini: “Milan più vicino a Taremi: c’è fiducia”

Mehdi Taremi si avvicina al Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Se arriva, Lorenzo Colombo andrà in prestito al Monza

Continui aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Mehdi Taremi dal Porto al Milan in queste battute finali del calciomercato estivo. Le ultime notizie arrivano da Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di 'TuttoMercatoWeb'. Il quale, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter', ha fatto il punto della situazione.

"Milan e Porto più vicini per Taremi, c'è fiducia per poter chiudere l'operazione - ha scritto Ceccarini sul possibile approdo del bomber iraniano, classe 1992, alla corte di Stefano Pioli -. In questo caso Colombo andrebbe in prestito al Monza dopo aver rinnovato con i rossoneri".