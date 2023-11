Pinto da Costa (Pres. Porto): “Taremi? Dal Milan proposte ridicole”

Lo ha fatto attraverso il suo Presidente, il vulcanico Jorge Nuno Pinto da Costa, al telegiornale portoghese 'SIC'. “Futuro Taremi? Lui ha delle proposte che non ha ancora accettato per andare a guadagnare 10 milioni di euro all’anno. Servono quindi 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco e in quel caso si può rinnovare", ha spiegato il numero uno dei 'Dragões' in merito al possibile rinnovo del contratto del giocatore, che scadrà il prossimo 30 giugno 2024.

A gennaio o a giugno 2024 l'iraniano dovrebbe andare all'Inter — "In estate ci ha provato il Milan con proposte ridicole di cui non abbiamo nemmeno parlato. Il valore dell’offerta era lontanissimo da quello della clausola rescissoria", ha poi confidato Pinto da Costa. Taremi, evidentemente scottato dal mancato trasferimento in rossonero, non sta ripetendo quanto fatto l'anno passato: finora, infatti, ha segnato appena 3 gol e fornito 3 assist in 16 presenze complessive con la squadra di Sérgio Conceição.

