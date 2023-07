Calciomercato Milan – Capitolo attaccante: Taremi il favorito

Continua il rebus del Milan per quanto riguarda la prima punta. I rossoneri dovranno andare alla ricerca del giusto profilo da affiancoare a Olivier Giroud. Sono già molti i nomi che sono stati aoccasotati ai rossoneri. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sulle possibili trattative per l'attacco del Milan . Ecco le novità.

Calciomercato Milan, Taremi la prima opzione

Il rebus della punta del Milan, si legge, continua a tenere banco. Le quotazioni di Morata e Scamacca sarebbero in calo, mentre sarebbero stabili quelle di Taremi del Porto. L'attaccante iraniano resterebbe tra gli obiettivi del calciomercato rossonero, dove ben presto dovranno fare una scelta. Il 31enne piacerebbe per la capacità di trovare la rete, un elemento di esperienza internazionale ma il Porto chiederebbe 20 milioni di euro per il giocatore in scadenza tra una stagione.