Calciomercato Milan – Contatti con l’entourage di Taremi: la situazione

Il bomber potrebbe arrivare gratis nell'estate 2024

L'affare, come si ricorderà, era saltato non per problemi con il Porto (era stato trovato un accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus tra i club), bensì per alcune problematiche sorte - 'last minute' - relative all'ingaggio per Taremi ed alle commissioni da riconoscere ai suoi agenti.