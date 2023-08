Calciomercato Milan – Taremi alle battute finali: le cifre dell’accordo

Si avvicina sempre di più Mehdi Taremi al Milan , con il Porto ormai convinto dall'ultima offerta rossonera. I contatti sono ormai serrati da ieri sera, quando il Milan ha presentato la prima offerta ufficiale alla squadra portoghese. Poi c'è stato un rialzo e adesso è il momento di limare i dettagli. Ormai siamo alle battute finali: c'è un'intesa di massima tra Milan e Porto per il trasferimento del classe 1992 iraniano.

Le cifre del trasferimento, secondo TuttoMercatoWeb, dovrebbero essere intorno ai 15 milioni più bonus (presumibilmente 3 milioni), per un totale di circa 18 milioni. Come già scritto, si lavora ormai agli ultimi dettagli sulla modalità di pagamento prima di arrivare alla fumata bianca. Accordo già raggiunto da tempo invece con Taremi: per lui contratto triennale da 3 milioni più uno di bonus. Si completa così l'attacco del Milan, davvero eccezionale. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>