Calciomercato Milan, Tare vola in Germania per Xhaka: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Milan accelera per Granit Xhaka e Igli Tare vola in Germania: ecco tutti i dettagli

Il Milan accelera e punta ai propri obiettivi di mercato. Non è un mistero che i rossoneri vogliono Granit Xhaka, esperto centrocampista del Bayer Leverkusen e individuato come il profilo perfetto da donare a Massimiliano Allegri. Il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento in rossonero ma c'è da trattare con il club tedesco.