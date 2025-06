Calciomercato Milan, Tare punta Xhaka. Ma ci sono valutazioni in corso

Calciomercato Milan, il Diavolo ha Xhaka nel mirino

Sotto contratto con le 'Aspirine' fino al 30 giugno 2028, il mancino ex Arsenal ha uno stipendio ampiamente sostenibile per le casse del club di Via Aldo Rossi, compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti a stagione. Quello che, per ora, sta frenando il Diavolo è la valutazione del cartellino di Xhaka, che il Bayer Leverkusen non vorrebbe vendere per meno di 15-20 milioni di euro.