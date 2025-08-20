Calciomercato Milan, Tare lavora per Boniface ma non solo. Ecco il piano

Come riportato dal giornalista sportivo Gianluigi Longari sul proprio profilo X, il Milan lavora in parallelo su più opzioni per l’attacco. Il nome di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, riemerso nelle ultime ore, rimane concreto e filtra ottimismo, ma non è l’unica strada percorsa dai rossoneri. Igli Tare mantiene infatti vivi i contatti anche per Rasmus Hojlund, seguito con interesse anche dal Napoli. La strategia del dirigente è chiara: muoversi su più tavoli per farsi trovare pronti qualora una delle due trattative dovesse saltare.
Calciomercato Milan, Tare punta forte su Boniface ma non solo: il dirigente lavora su più tavoli per rinforzare l’attacco rossonero.
Ecco le parole di Longari: "Il Milan lavora parallelamente a più opzioni per l’attacco. Tare inviato in mattinata una proposta di prestito con riscatto al Bayer Leverkusen per Boniface. Per Hojlund contatti su Londra affidati ad intermediario, con concorrenza Napoli che resta forte sull’attaccante del Manchester United".
